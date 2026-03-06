Лекцию о начале Холодной войны провели в Химках

5 марта коллектив и почетные гости собрались, чтобы отметить годовщину события, расколовшего мир на два противоборствующих лагеря на десятилетия вперед. Привычный рабочий ритм на химкинском предприятии уступил место размышлениям о геополитике XX века.

Патриотическая встреча была посвящена Фултонской речи Уинстона Черчилля — той самой вехе, с которой началась Холодная война.

«Холодная война — это не просто период в учебниках, это эпоха, которая оставила глубочайший след в судьбе нашей страны и всего мира. Знать о ней, понимать причины и механизмы того противостояния необходимо каждому. Это помогает нам трезво оценивать сегодняшнюю ситуацию и не поддаваться на провокации. История учит нас быть сильными и бдительными», — выделил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Лекция оживила воспоминания о том дне: 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже Фултон, штат Миссури сэр Уинстон Черчилль, в присутствии президента Гарри Трумэна, произнес речь-манифест Запада. Именно тогда родилась знаменитая метафора об «железном занавесе», опустившемся от Балтики до Адриатики. Черчилль призвал англосаксов сплотиться против СССР — вчерашнего союзника по борьбе с Гитлером, — тем самым провозгласив идеологическую и политическую войну.

«Сегодня, спустя 80 лет, Россия вновь вынуждена противостоять давлению коллективного Запада, который пытается навязать нам свою волю. Наши воины в зоне специальной военной операции с оружием в руках отстаивают интересы, ценности и суверенитет страны, не позволяя никому диктовать нам условия», — отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Муниципальный депутат Инна Монастырская добавила, что главная задача программы «Успех V единстве поколений» — сплотить поколения вокруг любви к Родине, к родному Химкам, уважения к отечественной истории и культуре.