Лекцию о меланоме проведут в Одинцовской больнице 12 мая

Открытая лекция начнется в 12:00 и будет приурочена к Всемирному дню борьбы с меланомой. Цель мероприятия — рассказать пациентам об этом серьезном заболевании и помочь лучше о нем узнать.

Меланома — это злокачественная опухоль, которая развивается агрессивно и может быстро распространяться по организму. На лекции опытные врачи объяснят, почему меланома считается одним из самых опасных видов рака кожи. Они расскажут о факторах риска — например, о влиянии ультрафиолета и солнечных ожогов. А также о том, какие изменения родинок должны насторожить. Слушатели узнают, как и с какой периодичностью проводить самообследование кожи, а еще — какие современные методы диагностики сегодня используют врачи.

Лекция пройдет по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 5. В этот же день, с 8:00 до 14:00, в Центре амбулаторной онкологической помощи можно будет пройти обследование родинок. Оно доступно для всехпациентов старше 18 лет, которые прикреплены к Одинцовской областной больнице. Записаться на прием можно по телефону +7 495 635‑42‑70 через колл‑центр либо прийти в порядке живой очереди.