В микрорайоне Старбеево на стадионе технических видов спорта прошла патриотическая лекция, посвященная дню рождения выдающегося советского полководца, Маршала Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова. Мероприятие открыл лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов, который отметил, что лекция проходит в рамках программы «Успех V единстве поколений» и направлена на то, чтобы молодежь знала о вкладе полководца в разгром фашизма, о его таланте и преданности Родине.

Участники встречи узнали о жизненном пути и боевых заслугах Кирилла Мерецкова: он участвовал в Гражданской войне, а в годы Великой Отечественной командовал войсками Карельского и Волховского фронтов, руководил штурмом города-крепости Кенигсберг, за что получил звание Героя Советского Союза.

После лекции на стадионе состоялись соревнования по мотоциклетному спорту, в которых юные спортсмены и опытные гонщики продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная добавила, что такие лекции помогают молодежи увидеть примеры служения Отечеству через судьбы великих полководцев, а спортивные соревнования воспитывают характер, силу духа и готовность защищать Родину.