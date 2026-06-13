Лекцию о маршале СССР Кирилле Мерецкове провели в Химках

Сергей Малиновский отметил, что Кирилл Мерецков своим мужеством, стойкостью и полководческим талантом приближал Великую Победу, а память о таких людях помогает молодежи понимать историю своей страны и сохранять связь времен. Именно этому посвящена программа «Успех V единстве поколений».

Участникам рассказали о жизненном пути и боевых заслугах маршала. В годы Великой Отечественной войны под его командованием советские солдаты сражались на важнейших направлениях фронта, участвовали в обороне Москвы, освобождали Карелию и Заполярье. Екатерина Красильникова подчеркнула, что маршал Мерецков прошел через тяжелейшие испытания и остался верен долгу, и такие примеры нужны сегодня молодым ребятам: они учат не отступать и держать слово. Патриотическую работу в Химках ведут системно. Лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская отметила, что такие встречи помогают жителям разного возраста узнать о подвигах героев и сохранить связь с прошлым страны.