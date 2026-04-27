Лекцию о ликвидаторах радиационных катастроф провели в Химках

Участникам рассказали о трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Авария произошла в ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке. В результате взрыва реактор разрушился, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. В ликвидации последствий участвовали 774 жителя Химок. Они очищали территорию, строили «саркофаг» над блоком, следили за безопасностью и помогали пострадавшим.

«Чернобыль показал, что настоящая сила народа — в ответственности и взаимовыручке. Ликвидаторы шли туда, где было страшно и опасно, понимая, что от их действий зависит жизнь миллионов. Мы обязаны хранить память о тех, кто остановил беду ценой здоровья, а порой и жизни, и передавать эту правду молодежи — как пример мужества и верности Родине», — отметил Валентин Герасимов.

Лекция стала частью патриотической программы, цель которой — объединение поколений вокруг любви к России и уважения к истории. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что в рамках программы ежедневно проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы и встречи с участниками специальной военной операции.

«Память о ликвидаторах — это нравственный ориентир для молодежи и напоминание всем нам о цене спокойной жизни. Сегодня, вспоминая трагические события 1986 года, мы еще раз подтверждаем нашу связь с теми, кто прошел через ужас Чернобыля. Пусть их подвиг служит нам примером мужества и стойкости», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.