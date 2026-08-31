Лекцию о летчике Петре Нестерове провели в Химках

Гостям рассказали о Петре Нестерове, который является основоположником высшего пилотажа. Он первый в мире выполнил «мертвую петлю». Участники узнали о его жизненном пути, вкладе в развитие авиации и подвиге в годы Первой мировой войны, когда он совершил воздушный таран, пожертвовав собой ради победы.

«Его мужество и талант навсегда вписаны в историю авиации. Мы должны помнить о героях и передавать их историю молодежи», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Его коллега Антон Блинов добавил, что такие лекции помогают сохранять память о героях авиации, укрепляют связь поколений и воспитывают уважение к подвигу предков.