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    Лекцию о Курской битве провели в Воскресенске

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

    24 августа в Белоозерской городской библиотеке состоялось информационное мероприятие «Сквозь дым и пламя Курской битвы». Мероприятие посвятили Дню воинской славы России.

    Участники совершили историческое путешествие в 1943 год. Библиотекарь рассказала о самом крупном танковом сражении в истории, о масштабе задействованной военной техники в районе Курского выступа и о земляках-белоозерцах, которые были участниками сражения.

    Гости увидели фотографии и документальные кадры, рассказывающие о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны, и о разгроме немецко-фашистских войск.

    Посетители узнали много новых фактов о героизме защитников Отечества, о том, какими усилиями ковалась победа на Курской дуге. Мероприятие никого не оставило равнодушным и напомнило о том, как важно знать и чтить историю своей страны.