Лекцию о Курской битве провели в Воскресенске

Участники совершили историческое путешествие в 1943 год. Библиотекарь рассказала о самом крупном танковом сражении в истории, о масштабе задействованной военной техники в районе Курского выступа и о земляках-белоозерцах, которые были участниками сражения.

Гости увидели фотографии и документальные кадры, рассказывающие о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны, и о разгроме немецко-фашистских войск.

Посетители узнали много новых фактов о героизме защитников Отечества, о том, какими усилиями ковалась победа на Курской дуге. Мероприятие никого не оставило равнодушным и напомнило о том, как важно знать и чтить историю своей страны.