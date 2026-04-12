Лекцию о Крымской наступательной операции провели в Химках

В спорткомплексе «Планерная» собрались десятки химчан на памятную встречу. Поводом стала годовщина начала Крымской наступательной операции 1944 года: 10 апреля мероприятие объединило молодежь, тренеров, родителей и общественных деятелей.

Общественница Екатерина Красильникова подчеркнула, что Крымская операция показывает настоящую стойкость и единство советской армии. Она отметила, что когда молодежь узнает детали — как солдаты держали плацдармы неделями, — приходит понимание: сила народа в сплоченности и вере в свою страну.

Организаторы погрузили гостей в хронику января 1944 года: планы советского командования, штурм Перекопа, форсирование Сиваша и освобождение Керчи. Отдельно остановились на подвигах солдат, которые в ледяной воде и под огнем врага прорывали оборону вермахта.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский поддержал инициативу и обратил внимание на ценность таких встреч. Он отметил, что каждый раз, когда жители собираются на патриотические мероприятия, молодежь начинает задавать вопросы и хочет понять, как советские солдаты выживали и побеждали в тех условиях, — так сохраняется историческая память и прививается уважение будущих поколений к этому наследию.

Мероприятие в спорткомплексе «Планерная» стало еще одним звеном патриотической работы в Химках. Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева напомнила, что инициатива направлена на укрепление связи между жителями разных возрастов через живое общение.