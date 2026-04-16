Лекцию о Крымской наступательной операции провели в Химках

Патриотическое мероприятие состоялось в городской библиотеке № 3. Встречу провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», которую реализуют в округе с начала июля 2024 года.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова рассказала в своих социальных сетях, что 8 апреля 1944 года наши войска, пройдя через тяжелейшие испытания, устремились вперед, чтобы очистить Крым и вернуть стране Севастополь. Она отметила, что так началась Крымская наступательная операция, которая стала не только крупным стратегическим успехом, но и означала восстановление справедливости и освобождение родной земли от фашистского гнета. Спустя чуть больше месяца полуостров уже не знал врага.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев поделился, что с начала реализации программы в Химках уже провели свыше 2500 историко-патриотических активностей. В их числе — фестивали, лекции, кинопоказы и многое другое.

«Главной целью этой программы является сохранение исторической правды и памяти о великих делах предков и героев нашего времени. Именно поэтому в ходе каждой встречи организаторы вспоминают вместе с жителями важные события из истории нашей Отчизны», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.