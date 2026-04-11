Лекцию о Крымской наступательной операции открыл депутат в Химках

В детской библиотеке № 3 Химок 8 апреля прошло патриотическое мероприятие, посвященное началу Крымской наступательной операции в годы Великой Отечественной войны. С приветственным словом к собравшимся обратился депутат Артур Каримов.

«Сохранение исторической правды и памяти о Великой Победе — наш общий долг перед поколением победителей и основа патриотического воспитания молодежи», — отметил депутат.

Кандидат социологических наук Юрий Щербаков подробно рассказал участникам встречи о ходе Крымской стратегической наступательной операции 1944 года и ее значении для освобождения полуострова. Гости мероприятия узнали о ключевых этапах боевых действий, героизме советских солдат и итогах операции.

В рамках встречи также выступили активные жители и волонтеры, оказывающие поддержку военнослужащим. Они поделились опытом участия в добровольческих проектах и рассказали о важности единства фронта и тыла.