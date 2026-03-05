Лекцию о криминалистической экспертизе провели для студентов техникума в Одинцове

Студенты «Одинцовский техникум» посетили библиотеку семейного типа № 4, на площадке которой прошла интенсивная лекция. В ходе мероприятия эксперт-криминалист Виктория Прохорова раскрыла ключевые аспекты своей профессиональной деятельности.

Лектор подробно объяснила, как устроен процесс криминалистической экспертизы и уделила особое внимание видам экспертиз: почерковедческой, биологической, судебно-медицинской и других. Особое внимание уделили тому, какое значение экспертизы имеют для раскрытия преступлений.

Виктория Сергеевна также представила образцы вещественных доказательств и на примере реального случая проанализировала, как микроскопические нюансы могут стать решающими в деле. Студенты могли самостоятельно поработать с образцами — это позволило им ощутить масштаб ответственности и точность этой профессии. Лекция завершилась вопросами и обсуждением.