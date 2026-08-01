Лекцию о Крещении Руси провели в Химках

На встрече в лицее № 21 участники обсудили значение крещения для развития культуры, образования и государственности. Гостям рассказали о развитии письменности, храмового зодчества и формировании культурных традиций.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов вместе с жителями округа вспомнил решение князя Владимира принять христианство и последствия этого выбора для Древней Руси. Он подчеркнул, что историю важно не только знать, но и понимать, а такие встречи помогают увидеть связь между прошлым и настоящим.

Участники обсудили значение просветительских мероприятий для людей разных возрастов. Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что программа «Успех V единстве поколений» помогает создавать пространство для разговора о важных страницах истории.

В округе регулярно проходят встречи, посвященные памятным датам и культурному наследию страны. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова подчеркнула, что такие мероприятия поддерживают интерес жителей к истории России.