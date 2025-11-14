Лекцию о космосе провели для школьников в Одинцове

Воспитанники Одинцовского лицея №2 посетили встречу с членом Федерации космонавтики России Владимиром Федосовым. Ребята узнали факты о космосе и истории из жизни.

В ходе мероприятия ребята услышали много интересного о космонавтах, космодроме Байконур. Также получили подробную информацию о том, как стать кандидатом в космонавты, куда подавать документы. Они узнали, какие есть требования к поступающим по образованию, возрасту и здоровью. Также школьникам ответили на интересующие их вопросы.

Ребята рассматривали макеты ракет, а еще увидели видеофильм о космосе. В нем показали полет ракеты от старта до вывода космического аппарата на заданную орбиту.

Подобную акцию организовала Одинцовская библиотека №1. В конце мероприятия ученикам лицея рассказали о проектах и конкурсах, связанных с космосом.