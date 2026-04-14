Лекцию о космосе провели для школьников в Одинцове

Приглашенный почетный гость не только выступил с лекцией перед воспитанниками учебного заведения, но и продемонстрировал настоящие модели ракет и манекен женщины-космонавта в реальном скафандре. Ребята смогли полежать в ложементе, принять участие в викторине и получить памятные значки. Также в ходе мероприятия участники услышали много интересного о космонавтах и космодроме Байконур.

Владимир Федосов подробно рассказал школьникам, как стать кандидатом в космонавты, куда подавать документы, а также о требованиях к поступающим по образованию, возрасту и здоровью. Он ответил на все вопросы и вручил заведующей библиотекой Анне Бочковской юбилейную медаль.