27 апреля в доме культуры «Лунево» прошла патриотическая лекция, посвященная дню рождения Владимира Ивановича Берлинского, выдающегося конструктора стрелкового оружия. Мероприятие собрало множество зрителей, заинтересованных в истории России и вкладе Берлинского в развитие оружейного дела.

Участники лекции узнали о значимости его работ, которые сыграли важную роль в модернизации стрелкового оружия и обеспечении безопасности страны.

Лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин отметил: «Владимир Иванович Берлинский — это не просто имя в истории, это символ мужества и патриотизма, который должен вдохновлять молодое поколение. Мы должны помнить о таких людях и передавать их наследие дальше».

На мероприятии также состоялся семейный командный турнир по быстрым шахматам, который вызвал большой интерес у присутствующих. Участники смогли проявить свои стратегические навыки и пообщаться в неформальной обстановке. Турнир стал не только увлекательным мероприятием, но и возможностью для сплочения семей и укрепления межпоколенческих связей.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная подчеркнула: «Патриотизм начинается с осознания своих корней и уважения к тем, кто служил нашей стране. Лекция о Владимире Берлинском — это важный шаг к воспитанию настоящих патриотов среди молодежи».