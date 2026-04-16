Лекцию о конструкторе Сергее Мосине провели в доме культуры в Химках

В доме культуры «Лунево» в Химках 15 апреля состоялась патриотическая лекция, посвященная известному конструктору стрелкового оружия Сергею Ивановичу Мосину. Посетители узнали о его ключевом достижении — разработке легендарной винтовки образца 1891 года.

Уникальность этой винтовки в надежности и простоте конструкции. Данное оружие состояло на вооружении вплоть до середины 1970-х годов.

«Сергей Иванович Мосин — это не просто имя в истории, это символ мужества и патриотизма, который должен вдохновлять молодое поколение. Мы должны помнить о таких людях и передавать их наследие дальше», — поделился лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

После лекции прошел мастер-класс по разборке и сборке оружия, который вызвал интерес у всех присутствующих. Участники не только увидели, но и сами поработали с образцами винтовок. Это стало не просто обучением, а важным опытом, помогающим глубже осознать ценность инженерной мысли в создании эффективного оружия.

«Патриотизм начинается с осознания своих корней и уважения к тем, кто служил нашей стране. Лекция о Сергее Мосине — это важный шаг к воспитанию настоящих патриотов среди молодежи», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная. Мероприятие привлекло большое количество зрителей, увлеченных историей России и вкладом Мосина в оружейное дело.