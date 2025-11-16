Лекцию о командире истребительного авиационного полка провели в Химках

На одном из городских предприятий в Химках провели лекцию, в рамках которой рассказали про командира эскадрильи 927-го истребительного авиационного полка Лабутина Константина Алексеевича. Он родился в декабре 1921 года и навсегда оставил свое имя в летописи Великой Отечественной войны.

Спикеры рассказали о боевом пути Константина Лабутина, его подвигах в небе, наградах и вкладе в Победу.

«Константин Алексеевич Лабутин — это ярчайший пример мужества и доблести. Важно знать биографии таких героев, ведь они являются нравственным ориентиром для всех нас. Он был не просто летчиком, а настоящим асом, одержавшим множество воздушных побед. Его подвиги на фронтах Великой Отечественной войны, его верность долгу и готовность к самопожертвованию — это бесценное наследие, которое мы должны бережно хранить и передавать из поколения в поколение», — сказала муниципальный депутат Химок Юлия Мамай.

А в школе «Лидер» в Химках открыли «Парту Героя» в честь Константина Лабутина.

«Подобные патриотические мероприятия, посвященные нашим землякам-героям, имеют колоссальное значение для воспитания молодежи. Они позволяют нам не просто чтить память, но и формировать глубокое чувство патриотизма, гордости за свою малую Родину и свою великую страну. Живые рассказы о судьбах таких людей, как Константин Лабутин, вдохновляют на свершения, учат любить Отечество и быть готовыми его защищать, чем сейчас и занимаются наши ребята в зоне СВО», — прокомментировал муниципальный депутат в Химках Артур Каримов.

Народный избранник Евгений Иноземцев отметил, что память о Константине Алексеевиче Лабутине всегда жива в сердцах химчан.