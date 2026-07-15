Лекцию о князе Николае Юсупове проведут в музее в Звенигороде
Жителей приглашают на мероприятие, которое состоится 24 июля в Звенигородском государственном музее-заповеднике. О личности князя, а также о его жизненном и творческом пути расскажет экскурсовод музея-заповедника «Архангельское» Татьяна Кетниц.
Встреча поможет жителям Одинцовского городского округа познакомиться с малоизвестными фактами биографии одного из представителей знаменитого рода Юсуповых.
Николай Борисович был крупным землевладельцем Российской империи, коллекционером, музыкантом-любителем и государственным деятелем. Он продолжил дело своих предков, сохранил уникальные собрания семьи и значительно расширил их. Князь интересовался искусством, поддерживал связи с представителями литературы, музыки и живописи, активно участвовал в культурной жизни своего времени.
Мероприятие начнется в 18:00.