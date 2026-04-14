Лекцию о Кенигсбергской наступательной операции провели в Химках

Здесь прошли соревнования, приуроченные к особому событию 1945 года — взятию крепости Кенигсберг в годы Великой Отечественной войны. Встреча объединила участников разных возрастов и стала не только спортивной, но и познавательной — гостям также прочитали лекцию.

Выступающие рассказали много интересных фактов о штурме крепости, подробно остановившись на значении исторического события для исхода войны и его влиянии на послевоенное устройство Европы. Также рассказали о различных инициативах, направленных на поддержку военнослужащих и их близких в наше время.

«Знание истории — это основа патриотизма. Мы должны помнить о таких событиях, как взятие крепости Кенигсберг, и поддерживать тех, кто сегодня стоит на защите нашей страны», — отметил Антон Блинов.

Лекция стала частью региональной патриотической программы, которая реализуется в Химках с 2024 года. Подобные встречи помогают сохранять историческую память и воспитывать уважение к подвигам предков.