Лекцию о храме Василия Блаженного прочитали в химкинском ДК «Контакт»

В городском округе Химки продолжаются патриотические мероприятия в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Историческую лекцию о храме Василия Блаженного прочитала для горожан ведущий библиотекарь Дома культуры «Контакт» Маргарита Махлина.

Гостями встречи стали депутаты муниципального Совета депутатов Александр Васильев и Юлия Ишкова.

«Такие просветительские встречи очень важны. В рамках нового патриотического проекта у жителей появилась возможность регулярно принимать участие в патриотических акциях, лекциях, круглых столах, встречах и других тематических мероприятиях. Особенно важно, что они не имеют возрастного ценза и предусмотрены как для самых маленьких химчан, так и для взрослых жителей округа», — поделился Александр Васильев.

Участники смогли задать вопросы и подискутировать: мероприятие организовали в формате открытого микрофона. Собравшимся рассказали интересные факты и популярные легенды из истории храма.

«Большое спасибо организаторам и спикеру за такую интересную лекцию! Сегодня вместе с ними и жителями мы вспомнили историю храма Василия Блаженного. Она, несомненно, завораживает. Этот собор является архитектурным сооружением, повторить которое невозможно. Кроме того, храм входит в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в России», — отметила депутат Юлия Ишкова.

Муниципальный депутат Галина Болотова напомнила, что в Химках бережно хранят память о героях Великой Отечественной войны. При поддержке главы округа Дмитрия Волошина и по инициативе горожан организован виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!».

В музее можно увидеть фотографии экспонатов городских музеев, посмотреть военную литературу и прослушать записи рассказов ветеранов Великой Отечественной войны.

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