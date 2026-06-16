Лекцию о государственных символах России провели в Химках

Участникам рассказали об истории возникновения российского герба — от двуглавого орла до современной символики. Слушатели узнали, как менялся триколор на протяжении веков. Отдельный блок лекции посвятили гимну: объяснили, почему текст и мелодия были изменены в 2000 году и какой смысл заложен в слова «могучая воля, великая слава».

«Государственные символы — это не просто официальные атрибуты, это визуальный и звуковой код нашей идентичности, нашей многовековой истории. Мы хотим, чтобы молодежь знала, что означает каждый элемент герба, почему у флага три цвета и что мы чувствуем, когда звучит гимн. Уважение к символам начинается с их понимания», — отметил Антон Блинов.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная добавила, что такие лекции помогают молодежи глубже осознать значение государственной символики, понять связь между прошлым и настоящим страны, а также сформировать уважительное отношение к атрибутам, которые объединяют всех граждан России. Встреча прошла в рамках программы «Успех V единстве поколений» и вызвала живой интерес у слушателей.