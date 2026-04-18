Лекцию о героях Советского Союза провели в Химках

16 апреля в спортивном комплексе «Родина» в Химках прошла лекция, посвященная Дню учреждения почетного звания Герой Советского Союза. Участниками встречи стали спортсмены клуба «Благо», активные жители округа и почетные гости, а с приветственным словом выступил лидер Движения общественной поддержки, член партии «Единая Россия» Павел Миронов.

Павел Миронов подчеркнул, что звание Героя Советского Союза — это признание исключительного мужества, самоотверженности и преданности Родине. Он отметил, что мы обязаны помнить тех, кто совершал подвиги ради будущего страны, и особенно важно говорить об этом с молодежью и спортсменами, потому что именно в спорте воспитываются характер, сила духа и готовность идти до конца.

Гостям встречи рассказали об истории учреждения звания, которое было введено 16 апреля 1934 года. Его присваивали за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением подвига. За годы существования звания более 12 тысяч человек были удостоены этой высокой награды. Среди них — прославленные летчики, танкисты, разведчики, моряки, партизаны, а также космонавты и герои мирного времени.

Особое внимание на лекции уделили подвигам времен Великой Отечественной войны, когда звание Героя Советского Союза стало символом беспримерного мужества советского народа. Участникам рассказали о подвигах Александра Матросова, Зои Космодемьянской, Ивана Кожедуба и других выдающихся героев, чьи имена навсегда вписаны в историю страны.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что такие встречи напоминают нам о нравственных ориентирах, на которых строится сильное государство. Она подчеркнула, что подвиг — это не абстрактное понятие, а конкретные поступки людей, которые ставили интересы Родины выше собственной жизни, и наша задача — сохранить эту память и передать ее следующим поколениям.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что ежедневно проводятся мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, встречи с участниками СВО и другие события. Такая системная работа укрепляет связь поколений и формирует активную гражданскую позицию у жителей округа.