Лекцию о героической обороне московского неба провели в Химках

В «Библиотеке семейного чтения № 1» в Химках прошел исторический лекторий, посвященный Дню защитников неба Москвы. Жители округа и почетные гости разобрали один из самых драматичных моментов обороны столицы во время Великой Отечественной войны.

Депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина рассказали о событиях ночи на 22 июля 1941 года, когда нацистская авиация предприняла первую попытку массированного налета на Москву.

«Защитники московского неба в 1941-м совершили настоящее чудо, не дав превратить нашу столицу в пепелище. Этот день — символ абсолютной концентрации воли и профессионализма наших летчиков и зенитчиков. Важно, чтобы мы сегодня не просто знали сухие факты, а понимали, за что стояли наши предки: за само право Москвы оставаться живым и свободным сердцем страны», — отметила Ирина Спирина.

Гости лекции узнали, как за считанные часы была мобилизована система противовоздушной обороны: сотни истребителей, тысячи зенитных орудий и аэростатов заграждения. Благодаря героизму пилотов, совершавших первые в истории ночные тараны, и точности расчетов ПВО к центру города прорвались лишь единицы из более чем 200 бомбардировщиков люфтваффе.

«Память о подвигах в небе 1941 года сегодня становится для нас важнейшим нравственным ориентиром. Преемственность мужества мы видим и сейчас: наши бойцы в зоне специальной военной операции проявляют ту же отвагу, защищая мирных жителей и суверенитет Родины. Мы обязаны передавать эти уроки истории детям, чтобы они чувствовали себя наследниками народа-победителя», — подчеркнула Наталья Каныгина.

Лекция стала частью патриотической работы, которая ежедневно реализуется в Химках. Ее цель — объединение химчан всех возрастов вокруг общих ценностей: любви к России, гордости за свой город и уважения к подвигу предков.