Лекцию о герое СССР Анатолии Дьякове провели в Химках

Патриотическое мероприятие состоялось в физкультурно-оздоровительном комплекс «Новатор». Участникам рассказали о подвиге героя.

Анатолий Дьяков прошел несколько войн, в том числе Великую Отечественную войну.

«Сегодняшняя лекция проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы хотим, чтобы юные спортсмены и жители Химок знали имена героев, которые защищали нашу страну. История Анатолия Дьякова — это пример мужества и верности воинскому долгу. Такие люди не должны быть забыты», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Участники узнали, что Анатолий Дьяков получил звание Героя Советского союза за образцовое выполнение задач, а также проявленное мужество и героизм. На встрече показали документальные материалы и фотографии.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев подчеркнул, что подобные лекции помогают молодежи через судьбы конкретных героев увидеть примеры самоотверженного служения Родине и осознать — подвиг совершают реальные люди, чьи имена заслуживают памяти.

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