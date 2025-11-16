Лекцию о Герое Советского Союза Константине Лабутине провели в школе № 8 в Химках

В этом году исполняется 104 года со дня рождения жителя Химок, генерал-майора Советской Армии, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Константина Лабутина. В муниципалитете провели серию мероприятий. Одно из них прошло в школе № 8 имени Матвеева.

Слушателям рассказали о судьбе Константина Лабутина и показали архивные документы. В мероприятии приняла участие муниципальный депутат Юлия Ишкова.

«Константин Алексеевич — не просто имя в истории, а символ храбрости, героизма и безраздельной преданности своей стране. Его подвиги навсегда останутся в памяти будущих поколений, а его жизнь станет примером для тех, кто стоит на защите Отечества», — подчеркнула Юлия Ишкова.

Еще одну встречу провели на одном из городских предприятий. В мероприятии приняли участие муниципальный депутат Юлия Мамай и лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

«Память о героях — это не только дань уважения прошлому, но и основа нашего настоящего. Такие люди, как Константин Алексеевич Лабутин, вдохновляют нас работать с верой, что сила духа и любовь к Родине передаются из поколения в поколение», — отметила Ольга Игнатьева.

Творческие встречи прошли в рамках патриотической программы. Муниципальный депутат Галина Болотова отметила, что с начала реализации инициативы провели свыше 1600 историко-патриотических активностей.