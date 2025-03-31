Лекцию о функции самозапрета на кредиты провели для пенсионеров в Дмитрове

Участникам клуба «Активное долголетие» в Дмитрове рассказали о сервисе, с помощью которого они могут оформить самозапрет на оформление кредитов. Это можно сделать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Образовательный семинар провели в центральной библиотеке Дмитрова. Пенсионерам рассказали, что самозапрет на кредиты россияне могут установить с 1 марта этого года.

Участникам встречи продемонстрировали, как воспользоваться специальным сервисом, предоставляющим такую услугу. Половина собравшихся уже активировала функцию.

«Очень важно, чтобы люди знали о таких возможностях и умели ими пользоваться. Забота о старшем поколении — один из ключевых приоритетов нашей социальной политики. Благодарю специалистов МФЦ и библиотеки за просветительскую работу с нашими долголетами», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Также активистам клуба «Активное долголетие» вручили в подарок календари с символикой МФЦ.