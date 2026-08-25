Лекцию о Ельнинской наступательной операции 1941 года прочитали в Химках

В гимназии № 9 городского округа Химки состоялась историческая лекция, посвященная Ельнинской наступательной операции 1941 года. Участники встречи вспомнили события одного из первых успешных наступлений Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

Педагоги, активные жители и почетные гости обсудили значение сражения под Ельней, в ходе которого советским войскам удалось ликвидировать стратегически важный «ельнинский выступ», создававший угрозу для Москвы.

«Ельнинская операция — это точка отсчета нашей будущей Победы. Именно здесь, в кровопролитных боях августа и сентября сорок первого, родилась советская Гвардия. Для нас важно беречь эти страницы истории. Память о тех, кто первым погнал врага с нашей земли, — наш нравственный ориентир», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Гостям рассказали о ходе операции и ее итогах. В результате боев четыре стрелковые дивизии первыми получили почетное наименование «гвардейских» за проявленные стойкость, мужество и воинское мастерство.

«Сегодня, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции проявляют ту же отвагу и верность долгу, что и герои Ельни, преемственность поколений становится нашей главной опорой. Только зная свое прошлое, можно уверенно смотреть в будущее», — отметил лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

Патриотические мероприятия проходят в Химках на постоянной основе. В микрорайонах округа организуют тематические встречи, открытые уроки, кинопоказы, мастер-классы и спортивные мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти.