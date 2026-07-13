Лекцию о дворянском воспитании проведут в Звенигородском манеже в Одинцове
Лекция «Дворянское воспитание в России в XVIII — начале XX века» пройдет 31 июля в атриуме Звенигородского манежа Одинцовского округа. Слушателям расскажут о традициях воспитания и образования русского дворянства на примере княжеского рода Юсуповых.
Участники встречи узнают, какие навыки считались обязательными для представителей дворянского сословия, каким качествам уделялось особое внимание при воспитании детей и как менялись традиции на протяжении нескольких поколений.
Отдельной темой лекции станут различия в воспитании мальчиков и девочек, а также цели, которые ставили перед системой дворянского образования в XVIII — начале XX века.
Лекцию проведет экскурсовод музея-заповедника «Архангельское» Ольга Кукушкина. Мероприятие рассчитано на посетителей старше 10 лет.
Начало встречи — 31 июля в 18:00. Площадкой проведения станет атриум Звенигородского манежа.