Лекцию о донорстве провели для школьников в Солнечногорске

Лекцию о донорстве крови и костного мозга провели для учащихся образовательных учреждений Солнечногорска. Встреча с медиками состоялась в Доме культуры «Выстрел».

Фельдшер детской поликлиники Никита Казаков и старшая медсестра Алена Пинарева провели занятие, посвященное спасению людей в экстренных ситуациях, и продемонстрировали методы оказания первой помощи и реанимации.

«Ребята узнали, что трансплантация клеток костного мозга способна спасти жизни пациентов со многими тяжелыми заболеваниями. Помимо этого, на практике они смогли оказать первую помощь условно пострадавшему. Такие встречи не только расширяют их кругозор, но и знакомят с профессией врача, которую они, возможно, захотят выбрать в будущем», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.