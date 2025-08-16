Лекцию о Донбасской операции в 1943 году прочитали в Химках

В Химках почтили память советских героев Донбасской операции 1943 года. В этом году исполняется 82 года с того момента, поэтому в муниципалитете провели патриотическое мероприятие.

В «Палисаднике» школы № 8 имени Матвеева прочитали лекцию, в которой рассказали о ключевых события и целях Донбасской операции.

«Сегодня, когда вновь решается судьба этих земель, память о победе — это не просто история. Это напоминание: Донбасс всегда возвращается к своим, а захватчики уходят», — подчеркнула директор школы № 8 имени Матвеева, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Встреча в рамках большого цикла патриотических мероприятий города.

«Эти мероприятия призваны сохранить и увековечить память о великих делах предков и героев нашего времени. Кроме того, она направлена на формирование и поддержание интереса у населения к истории нашей страны», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова дополнила, что за год в Химках провели свыше 1400 историко-патриотических активностей — мастер-классы, фестивали, лекции и многое другое.