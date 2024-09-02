Лекцию о диабете проведут в клубе «Активное долголетие» в Лобне 5 сентября

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Сотрудники Лобненской больницы приглашают всех желающих на лекцию на тему «Сахарный диабет и его профилактика», которая состоится в четверг, 5 сентября, в 11:00. Мероприятие пройдет по адресу: улица Молодежная, 4.

После лекции участники смогут бесплатно сделать прививки против гриппа и пневмококковой инфекции. Для участия необходимо иметь при себе СНИЛС или страховой полис.

Клуб «Активное долголетие» регулярно проводит встречи со специалистами различных профилей. Записаться на мероприятия могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Для получения дополнительной информации и записи обращайтесь по телефону: 8 (495) 579-46-61.

Напомним, что в Лобне завершается строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену, открытие которой планируется в 2024 году. Строительство осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одна ошибка. Сын жертвы «черных риелторов» раскрыл подробности крупной аферы в Подмосковье

Фейк: российские военные сотрут с лица земли Суджу, а ВСУ помогают местным жителям

Не мегаполис, но крепость. Что происходит в районе Угледара

Защитник всех обиженных и покровитель мужчин. Кем был пророк Самуил

«Аэндорская волшебница вызывает тень Самуила» — картина Николая Николаевича Ге

Бункерный бум в США. Как альтернативный мир видеоигр становится реальностью

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте