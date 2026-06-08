В детском саду «Калинка» в Химках 3 июня провели патриотическое мероприятие, приуроченное к памятной дате военной истории России — Брусиловскому прорыву. Встреча прошла в рамках программы «Успех V единстве поколений».

Для участников подготовили тематическую программу: рассказ об истории операции, показ карт и схем сражения, обсуждение вклада генерала Брусилова в развитие военного искусства.

«Брусиловский прорыв — одна из самых блестящих наступательных операций Первой мировой войны. Это сражение стало переломным моментом в ходе битвы. Мы хотим, чтобы дети с ранних лет знали историю своей страны, помнили ее героев и понимали, что Россию невозможно победить лишь силой оружия», — отметил лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Брусиловский прорыв стал частью общего стратегического плана Антанты на 1916 год, который предусматривал скоординированные удары на разных фронтах. Операцию начали раньше запланированного срока по экстренной просьбе Италии, чьи войска терпели поражение в Трентинской операции.

«Брусиловский прорыв — пример гениального военного таланта и несгибаемой воли наших солдат. Такие победы ковали характер нашего народа. Важно, чтобы молодежь знала эти страницы истории и гордилась своей страной», — подчеркнула депутат Химок Юлия Мамай.

Депутат Артур Каримов добавил, что подобные встречи воспитывают уважение к прошлому и формируют патриотическое сознание у подрастающего поколения.