Лекцию о борьбе с терроризмом провели для школьников Красногорска

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Школьники Красногорска прослушали лекцию о борьбе с терроризмом во дворце «Подмосковье» 3 сентября. Мероприятие приурочили к годовщине трагедии в Беслане в Северной Осетии. Ученикам рассказали про памятные даты и ответственность каждого человека за мир и порядок.

Лекция прошла в День солидарности в борьбе против терроризма в память о жертвах трагедии в Беслане в Северной Осетии. Тогда боевики 1 сентября ворвались на торжественную линейку и взяли в заложники всех участников праздника. В результате теракта, который длился до 3 сентября, погибли свыше 300 человек, в том числе более 150 детей.

Школьникам из Красногорска организовали лекцию во дворце культуры «Подмосковье» и рассказали про памятные даты, в том числе про теракты на Дубровке и в «Крокус Сити Холле», про взрывы на станциях «Лубянка» и «Парк Культуры» в Москве. Помимо этого, они узнали про проблемы терроризма и почему ему нужно противостоять. Лекторы затронули вопросы безопасности и ответственности каждого человека за сохранение мира и порядка.

На мероприятии объявили минуту молчания в память о погибших детях, гражданских жителях, бойцах спецназа и сотрудниках ФСБ.

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