Лекцию о борьбе с ленью провели для жителей Черноголовки

Лекция психолога Василия Алейникова, посвященная борьбе с прокрастинацией и откладыванием дел на потом, прошла в арт-пространстве «Восход» в Черноголовке. Мероприятие собрало жителей наукограда, стремящихся повысить свою продуктивность и научиться преодолевать привычку откладывать задачи на потом.

Василий Алейников, психолог и КПТ-терапевт, поделился с участниками своими знаниями о силе воли, лени и методах борьбы с прокрастинацией. Он объяснил, что такое сила воли, как ее тренировать, в чем разница между ленью и прокрастинацией, а также почему люди склонны откладывать дела на потом. Специалист представил простые и эффективные способы преодоления этой привычки, что вызвало живой интерес у присутствующих.

Организаторы мероприятия отметили, что лекция стала частью цикла встреч, начавшегося в феврале 2025 года, на которых обсуждались различные аспекты человеческих отношений и эмоций. Вход на лекцию был свободным, что позволило большому числу жителей Черноголовки принять участие в этом полезном и познавательном событии.