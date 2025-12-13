Лекцию о битве за Москву провели для спортсменов в Химках

В спортивном комплексе «Планерная» рассказали об истории переломного момента Великой Отечественной войны — начале контрнаступления советских войск в битве за Москву. Мероприятие объединило спортсменов и преподавателей спортцентра.

«Сегодня для молодежи особенно важно рассказывать, какой ценой наши воина отстояли Москву. Контрнаступление 1941 года развеяло миф о непобедимости противника и изменило ход Великой Отечественной войны», — подчеркнул депутат.

В турнире приняли участие несколько молодежных команд округа. Депутат Химок Алексей Федоров прокомментировал процесс реализации патриотического воспитания в округе, как раз нацелен на то, чтобы уроки прошлого находили отклик в активных, современных форматах. Баскетбол, где важны скорость, тактика и поддержка товарища, идеально для этого подходит.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский подчеркнул, что патриотическое воспитание молодежи является одним из ключевых направлений, в рамках которого и реализуются различные просветительские и спортивные инициативы.