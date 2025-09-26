Лекцию о битве при Рымнике в 1789 году провели в Химках

Урок памяти организовали для учащихся с участием ветеранов и общественников. Мероприятие направлено на сохранение исторической преемственности и укрепление гражданской ответственности.

В рамках события показали фильм, раскрывающий военно-стратегическое значение разгрома турецкой армии: победа открыла русским войскам путь на Балканы и закрепила авторитет генерала Суворова. В мероприятии поучаствовали педагоги, родители, участник боевых действий и Владимир Коннов.

«Мы проводим такие внеурочные встречи, чтобы молодые люди могли запоминать эти важные события. Это наша история, мы ее передаем и не забываем», — сказала активист партии «Единая Россия» Евгения Купп.

По словам народной избранницы Юлии Мамай, программа патриотического воспитания в городе продолжает реализовываться, способствуя объединению жителей разных поколений и сохранению исторического наследия России.