Лекцию о биографии народной артистки СССР Нонны Мордюковой провели в Химках

В библиотеке № 8 в Химках провели лекцию о биографии народной артистки СССР Нонны Мордюковой. Литературный вечер приурочили к 99-летию со дня рождения знаменитой советской актрисы.

В Химках особое внимание уделяют воспитанию духа патриотизма и любви к Отчизне у населения. Для горожан регулярно организовывают различные мероприятия, в ходе которых химчан знакомят со знаковыми событиями и выдающимися личностями из истории нашей страны.

«Для нас провели увлекательный литературный вечер. В ходе встречи нам рассказали множество интересных фактов из жизни Нонны Викторовны. Большое спасибо организаторам», — рассказал Глеб Демченко.

Лидер движения общественной поддержки Ольга Кириллова отметила, что с начала июля для химчан провели свыше пятисот историко-патриотических активностей.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева отметила, что в мероприятиях принимают участие неравнодушные горожане, активисты, общественники и депутаты.

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