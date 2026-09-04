Лекцию о безопасности в быту провели в гимназии № 1 в Воскресенске

В гимназии № 1 городского округа Воскресенск состоялось общешкольное родительское собрание, на котором инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Воскресенск выступил с информацией о типичных бытовых опасностях. Особое внимание было уделено необходимости установки автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, а также правилам эксплуатации электроприборов и зарядных устройств.

Выступление инспектора было направлено на формирование у родителей осознанного отношения к вопросам безопасности в быту, поскольку именно дома ребенок проводит значительную часть времени и именно там нередко возникают скрытые угрозы. Спикер подчеркнул, что установка автономных дымовых пожарных извещателей является простым, но крайне эффективным средством, способным вовремя оповестить семью о появлении дыма и дать драгоценные минуты для эвакуации. Он привел примеры реальных ситуаций, когда сработавший извещатель помог избежать трагедии, и отметил, что такая мера профилактики доступна каждой семье и не требует сложного обслуживания.

В числе основных бытовых рисков были названы неисправные электроприборы и оставленные без присмотра зарядные устройства. Специалист напомнил, что даже небольшое нарушение правил эксплуатации техники может привести к перегреву, короткому замыканию и возгоранию. Родителям рекомендовали регулярно проверять состояние электропроводки, розеток и бытовых приборов, а также не допускать использования поврежденных устройств.

Собрание прошло в формате живого диалога: родители активно задавали вопросы, делились своими сомнениями и ситуациями из жизни, на которые эксперт давал развернутые и понятные разъяснения. По итогам встречи многие отметили, что получили не только важную информацию, но и практические рекомендации, которые можно сразу применить в быту.