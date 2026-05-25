Лекцию о безопасности на железной дороге провели в Солнечногорске

Профилактическая лекция для учеников Тимоновской школы прошла 22 мая в городском округе Солнечногорск. Сотрудники администрации рассказали детям о правилах поведения рядом с объектами железнодорожной инфраструктуры и предупредили об опасности зацепинга.

Во время встречи школьникам объяснили, чем может обернуться нарушение правил на железной дороге. Специалисты подробно разобрали ситуации, которые чаще всего приводят к травмам, а также напомнили, почему нельзя переходить пути в неположенных местах и находиться рядом с движущимися составами.

Отдельную часть беседы посвятили теме зацепинга. Детям рассказали о последствиях подобных опасных развлечений и напомнили, что попытки прокатиться снаружи поезда нередко заканчиваются тяжелыми травмами и гибелью.

«Регулярные лекции и разъяснительные беседы в школах помогают сформировать у детей культуру безопасного поведения, предупредить необдуманные поступки, которые могут привести к трагедии», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

После лекции учащимся раздали памятки и листовки с основными правилами безопасности. В них собраны рекомендации по поведению возле железнодорожных путей и напоминания о запрете опасных действий рядом с инфраструктурой.

Профилактическую работу в образовательных учреждениях округа проводят на постоянной основе. Кроме школьных встреч, сотрудники администрации, представители Административно-пассажирской инспекции и «Волонтеры Подмосковья» регулярно выходят на железнодорожные станции, где беседуют с пассажирами и напоминают им о мерах предосторожности.