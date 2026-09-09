Лекцию о безопасности на железной дороге провели для школьников в Солнечногорске

8 сентября в Обуховской школе городского округа Солнечногорск для учеников четвертых и пятых классов провели профилактическую лекцию. Сотрудники администрации рассказали ребятам о безопасном поведении на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Школьникам объяснили основные правила нахождения рядом с железной дорогой, используя понятные примеры. Отдельно ребятам напомнили о важности снимать наушники и не отвлекаться на телефон при переходе через железнодорожные пути.

«Такие лекции помогают сформировать у подрастающего поколения ответственное отношение к собственной безопасности и предупредить необдуманные поступки, которые могут привести к трагедии. Просим родителей также напоминать детям о правилах поведения вблизи железнодорожных объектов и личным примером демонстрировать бдительность и осторожность», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Профилактические занятия регулярно проходят в образовательных учреждениях муниципалитета. Также на железнодорожных станциях округа сотрудники администрации, РЖД и волонтеры проводят рейды: раздают памятки и рассказывают молодежи об опасности «зацепинга».