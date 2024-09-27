Лекцию о безопасности на дорогах провели для школьников из Воскресенска

В актовом зале первого корпуса школы № 3 городского округа Воскресенск 26 сентября прошло занятие по безопасности дорожного движения. Первоклассникам напомнили, как правильно переходить проезжую часть и где передвигаться опасно. Ребят также проинформировали об опасности при общении с посторонними людьми. В частности, о том, что нельзя садиться в автомобиль к незнакомцам.

Школьникам подарили памятки и светоотражающие элементы.

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