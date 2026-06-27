Лекцию о Белорусской наступательной операции провели в Химках

Муниципальный депутат, директор школы Наталья Каныгина отметила, что эта операция вошла в мировую историю как пример эталонного военного искусства. Рассказывая об этих событиях, педагоги помогают жителям и молодежи осознать колоссальную силу духа народа.

Участникам рассказали о ходе операции, начавшейся 23 июня 1944 года. В результате стремительного наступления была полностью освобождена Белоруссия, часть Литвы и восточные районы Польши. Советские войска продвинулись на запад на 550–600 километров.

Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула, что помнить историю сегодня — вопрос национальной безопасности и духовной стойкости. Преемственность поколений ощущается особенно остро сейчас, когда бойцы вновь защищают Родину, проявляя ту же отвагу, что и освободители Белоруссии восемь десятилетий назад.

В Химках реализуют программу «Успех V единстве поколений», объединяя горожан вокруг общих ценностей. Лекция стала частью системной патриотической работы в округе. Депутат Инна Монастырская добавила, что цель этой работы — сплочение поколений вокруг любви к России и к своему городу.