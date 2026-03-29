Лекцию ко Дню войск Национальной гвардии провели в Химках

Патриотическое мероприятие состоялось 27 марта в доме культуры «Лунево». Участникам рассказали об истории становления ведомства, его задачах и роли в обеспечении безопасности страны.

На встрече собрались местные жители, которые интересуются историей войск национальной гвардии Российской Федерации, а также лидеры Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная и Александр Донсков.

Для гостей организовали интерактивную зону с образцами стрелкового оружия и снаряжения. Под руководством специалистов желающие могли изучить конструкцию и процесс разборки.

Екатерина Калюжная отметила, что такие встречи помогают лучше понять значение службы в национальной гвардии и напоминают о тех, кто защищает страну.

Александр Донсков подчеркнул, что мероприятие направлено на воспитание уважения к истории и преемственность традиций. Подобные лекции проводят в округе на регулярной основе.