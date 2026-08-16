Лекцию ко Дню Военно-воздушных сил России провели в Химках

В детской библиотеке № 3 Химок состоялось патриотическое мероприятие, посвященное Дню военно-воздушных сил России, которое посетила муниципальный депутат Надежда Смирнова. Встреча была организована в рамках программы «Успех V единстве поколений» и направлена на сохранение исторической памяти о героях отечественной авиации и укрепление связи между поколениями.

День военно-воздушных сил отмечается в России 12 августа. Эта дата приурочена к событию 1912 года, когда в военном ведомстве России был введен в действие штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба — этот день принято считать началом создания отечественной военной авиации.

В ходе мероприятия участникам рассказали об истории развития Военно-воздушных сил России — от первых аэропланов и воздухоплавательных отрядов до современных истребителей и сверхзвуковой авиации. Школьники узнали о подвиге летчика Петра Нестерова, который в 1914 году совершил первый в мире воздушный таран, о героях Великой Отечественной войны — летчиках-асах Александре Покрышкине и Иване Кожедубе, а также о современных защитниках российского неба.

«Это праздник истинного мужества, отваги и верности небу. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“, и это не случайно. Мы говорим о преемственности: о тех, кто стоял у истоков военной авиации, о героях Великой Отечественной, о современных летчиках, которые продолжают защищать наше небо. Такие встречи помогают сохранять историческую правду и укреплять связь между поколениями», — отметила Надежда Смирнова.

Лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин добавил, что летчики — люди особой закалки, и в небе нет места для слабости. Он подчеркнул, что День ВВС — это праздник мужества, профессионализма и любви к Родине, а подобные встречи помогают молодежи увидеть пример настоящего служения Отечеству. Депутат Юлия Мамай отметила, что современные Воздушно-космические силы России выполняют задачи по охране воздушных границ страны, а военная авиация остается важнейшим элементом системы национальной безопасности. Подобные встречи помогают молодому поколению понять, что защита Родины — это не только прошлое, но и настоящее и будущее страны.