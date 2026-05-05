Лекцию ко Дню водружения Знамени Победы над Рейхстагом провели в Химках

В спортивном комплексе «Родина» 2 мая состоялась патриотическая лекция. Она была приурочена ко Дню водружения Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году.

Встречу посетили юные атлеты, их родители, учителя и уважаемые гости.

«Знамя Победы над Рейхстагом — это символ стойкости и единства нашего народа. Такие встречи помогают молодежи понять, какой ценой была достигнута Победа и почему память о ней должна жить в сердцах новых поколений. Спорт воспитывает характер, а знание истории формирует внутренний стержень и чувство ответственности за страну», — поделился лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

Лекция подробно осветила финал Берлинской операции, ожесточенные сражения за столицу Третьего рейха и штурм Рейхстага. Особо отметили героизм солдат Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, которые 30 апреля 1945 года подняли Знамя Победы над куполом здания. Культовый снимок военкора Евгения Халдея также выделили: фото с алым стягом над Берлином обошло планету и вошло в число ключевых образов Великой Победы.

«Для спортсменов особенно важно слышать такие истории. Победа в спорте, как и в жизни, требует силы воли, дисциплины и веры в результат. Подвиг защитников Отечества — это пример того, как характер и сплоченность помогают достигать великих целей. Мы должны воспитывать у молодежи уважение к прошлому и стремление быть достойными наследниками поколения победителей», — отметил депутат, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов.

Мастер-классы, открытые занятия, киносеансы, спортивные и культурные акции, беседы с бойцами специальной военной операции регулярно проходят в Химках. Эта деятельность сплачивает общество и бережет память о героизме Отечества.