Лекцию ко Дню учреждения почетных авиационных званий в СССР провели в Химках

В гимназии № 23 в Химках провели патриотическое мероприятие ко Дню учреждения почетных авиационных званий «Заслуженный летчик-испытатель СССР» и «Заслуженный штурман-испытатель СССР». В нем приняли участие школьники, педагоги, а также лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева и член Ассоциации СВО Антон Зенькович.

«История авиационных испытателей показывает смелость людей, чьи профессионализм и настойчивость сделали нашу авиацию ведущей в мире», — подчеркнула Олеся Климачева.

Звания утвердили в 1958 году. Первые обладатели принимали участие в проверке советских реактивных самолетов.

«Подобные встречи формируют у школьников уважение к труду и профессионализму. Это помогает развивать чувство ответственности и стремление быть полезным своей стране», — отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что в Химках работают над воспитанием патриотизма и интереса к профессиональной истории России у молодежи.