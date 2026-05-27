Лекцию ко Дню славянской письменности провели в Химках

В библиотеке семейного чтения № 1 в Химках 24 мая прошла увлекательная лекция, посвященная Дню славянской письменности и культуры. Читатели, активные жители и почетные гости собрались вместе, чтобы перенестись на столетия назад и вспомнить истоки русского слова.

С приветственной речью к собравшимся обратилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

«Наш язык — это живая душа и история нашего народа. Сегодняшняя встреча в библиотеке позволила гостям не только узнать об истоках праздника, но и почувствовать свою причастность к тому великому наследию, которое нам оставили предки. Знание своих корней дает нам ту самую духовную опору, которая делает нас сильнее и мудрее в любые времена», — отметила Ирина Спирина.

Участникам мероприятия рассказали об истории и глубоких смыслах праздника, который неразрывно связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Слушатели узнали, как в IX веке создавалась славянская азбука, ставшая фундаментом для развития литературы, книжности и просвещения на Руси. Лекторы подчеркнули, что славянская письменность стала мощным объединяющим фактором для многих народов, подарив им возможность сохранять свою уникальность и развивать культуру.

«Сегодня, когда в некоторых странах предпринимаются попытки „отменить“ русскую культуру, особенно важно помнить об ее истоках и передавать эту священную память молодому поколению. Наша азбука, наш язык и литература — это фундамент нашего самосознания. Мы обязаны рассказывать детям о гениях прошлого, чтобы они понимали: мы — наследники великой цивилизации, которую невозможно стереть или забыть», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Лекция в библиотеке стала частью масштабной патриотической работы, которая ежедневно ведется в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что в рамках нее в округе регулярно проводятся мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия. Каждый такой проект помогает жителям чувствовать себя частью единого народа.