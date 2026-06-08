Лекцию ко Дню русского языка провели в парке Солнечногорска

В парке культуры и отдыха Солнечногорска прошла тематическая программа, посвященная Дню русского языка. Посетители мероприятия узнали об истории и богатстве русской речи, а также о том, как менялся язык на протяжении веков.

Организаторы провели лекцию «Истоки русского языка», на которой рассказали интересные факты о развитии речи, ее значении и роли в культуре. Слушатели узнали много нового о происхождении привычных слов и выражений.

«Встреча еще раз напомнила, что интерес к родной речи живет в людях. Благодарю всех участников за душевный отклик. Пусть русский язык всегда остается опорой, объединяющей поколения. Берегите его — в нем наша общая история и сила», — подчеркнула замглавы округа Ирина Тишина.

В конце программы все желающие приняли участие в викторине «Великий могучий русский язык». Участники отвечали на вопросы, вспоминали пословицы и поговорки, разгадывали языковые загадки.