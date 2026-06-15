В Центральной детской школе искусств в Химках 10 июня провели лекцию, посвященную дню рождения выдающегося живописца Ильи Глазунова. Ученики художественного отделения вместе с преподавателями и почетными гостями погрузились в мир образов и исторических смыслов великого мастера.

Присутствующим рассказали о непростом, но ярком творческом пути художника. Пережив блокаду Ленинграда, Глазунов всю жизнь хранил чувство ответственности за судьбу Отечества. Его полотна, в том числе монументальная «Вечная Россия», «Мистерия XX века» и иллюстрации к классическим русским произведениям, стали образцом патриотического искусства.

«Творчество Ильи Глазунова — это голос самой России. Каждая его картина заставляет нас задуматься о своих корнях, о величии нашего народа. Для ребят, которые сегодня только начинают свой путь в живописи, такие примеры жизненно необходимы. Они учат не только технике, но и гражданской позиции художника, который всегда стоит на защите культурных ценностей своей страны», — поделился муниципальный депутат Химок Валентин Герасимов.

Гости узнали о его вкладе в сохранение архитектурного наследия и об основании Российской академии живописи, ваяния и зодчества — учебного заведения, которое сохраняет лучшие традиции реалистической школы. Преподаватели подчеркнули, что Глазунов вернул в современное искусство интерес к национальной истории и духовным истокам.

«Помнить свою историю и знать имена таких титанов, как Илья Глазунов, — это фундамент нашего будущего. Сегодня, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции с оружием в руках защищают само право России быть собой, мы на культурном фронте должны воспитывать в молодежи дух патриотизма. Творчество Глазунова — это мощное оружие правды. В Химках мы реализуем масштабную программу „Успех V единстве поколений“, чтобы наши дети понимали: они наследники великой культуры, которую нужно беречь и которой нужно гордиться», — отметил лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

Лекция в Центральной детской школе искусств стала частью системной патриотической работы, которая ведется в округе ежедневно. Муниципальный депутат и директор учебного заведения Инна Монастырская подчеркнула, что главная цель — объединить все поколения химчан вокруг общих ценностей: любви к России и к своему городу.

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