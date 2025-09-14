Лекцию ко дню рождения авиаконструктора Семена Лавочкина провели в Химках

Во время встречи в выставочном комплексе «Артишок» в Химках рассказали о самолетах, победах и интеллектуальной борьбе конструктора Семена Алексеевича Лавочкина. Его имя неразрывно связано с муниципалитетом и историей отечественной авиации.

С личными воспоминаниями к собравшимся обратился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Мне не было и 16 лет, когда я поступил учеником слесаря в НПО имени Лавочкина. Параллельно учился, занимался спортом. Для меня, как и для тысяч работников предприятия, день рождения Семена Алексеевича — это очень важный, почти семейный праздник. Это имя — символ нашего города, его трудовой и научной славы», — рассказал Валентин Герасимов.

Гостям рассказали о биографии Семена Лавочкина, его вкладе в обороноспособность страны и создание передовых образцов авиационной техники.

«Сегодня, когда наши воины отстаивают суверенитет России в ходе специальной военной операции, особенно важно, чтобы молодежь знала имена тех, кто ковал ракетный щит нашей Родины. Такие мероприятия воспитывают гордость за свою страну, ее научный потенциал и ее защитников», — отметила депутат Инна Монастырская.

Встреча стала частью патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая реализуется в Химках с 2024 года. Муниципальный депутат Николай Томашов напомнил, что цель инициативы — объединить поколения вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.